بالأسماء... سرايا القدس تنعى قادتها الشُّهداء وتؤكِّد التزامها بوقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلةً من قادتها الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدةً أنهم "ترجلوا في ميدان الشرف والعزة دفاعًا عن شعبهم ووطنهم، بعد مسيرة طويلة من الجهاد والمقاومة".

وفي بيانٍ عسكري تلاه الناطق باسمها أبو حمزة اليوم الأربعاء، زفّت السرايا شهداء المجلس العسكري: محمد إسماعيل أبو سخيل، حسن علي الناعم، رياض صالح حشيش، يوسف حسني نبهان، مرزوق محمد الشاعر، ومحمود أحمد أبو شمالة.

كما نعى أبو حمزة سَلَفه الناطق باسم سرايا القدس الشهيد ناجي ماهر أبو سيف، إلى جانب أعضاء المجلس الركني للسرايا: إبراهيم محمد جمعة، محمد إبراهيم القطراوي، وائل رجب أبو فنونة، محمد زكي، ثائر منصور عابد، خالد موسى البنا، عبد الله محمود أبو عيادة، وأيمن ناصر زعرب، مشيدًا بتضحياتهم وإخلاصهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى آخر لحظة من حياتهم.

وأكد أبو حمزة في كلمته أن العلاقة بين سرايا القدس وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "لم تنقطع يومًا وظلت عنوانًا لوحدة الميدان والمصير"، مشددًا على التزام الحركة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: "سنراقب مدى التزام العدو بهذا الاتفاق، وسنبقى على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا في كل زمان ومكان."

ووجه أبو حمزة التحية إلى الأشقاء في اليمن الذين حركوا صواريخِهم ومُسيراتِهم وفرضوا حصاراً بحرياً غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه وهم معنا حتى اللحظة التي يودعون فيها قائد أركان قواتهم المسلحة القائد الجهادي الكبير محمد عبد الكريم الغَماري، وكذلك إلى "رفاق الدم والشهادة أبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة من كانوا بجانبنا بصواريخهم وشهدائهم فقدموا أغلى ما يملكون اسناداً لغزة، وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصر الله"، و"الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري شهداء على طريق القدس ونستذكر شهيد فلسطين الحاج رمضان"، وإلى أحرار العالم الذين صدحوا بحناجرهم نصرةً لقضيتنا في كل أرجاء الأرض.

وأكد على أن دماء الشهداء "ستبقى وقودًا لطريق الحرية والاستقلال، وأن المقاومة ستواصل مسيرتها حتى دحر الاحتلال ونيل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".