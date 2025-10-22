وزيرٌ سابق بالسلطة يلقي محاضرات في قواعد لجيش الاحتلال.. "خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة!"

كشفت تقارير عبرية، عن تقديم الوزير السابق في السلطة الفلسطينية القيادي الفتحاوي أشرف العجرمي، محاضرات في قواعد لجيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وبحسب التقارير العبرية، فإن العجرمي، دُعي قبل نحو شهر ونصف لإلقاء محاضرة أمام ضباط في دورة القيادة والأركان التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أي خلال حرب الإبادة الجماعية التي كان يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن العجرمي دخل قواعد لجيش الاحتلال في إطار دورة تدريبية لتأهيل الضباط الكبار.

ولم يصدر عن حركة فتح أو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أي تعليق على التقارير العبرية، علما أن العجرمي يتواجد بشكل شبه دائم في رام الله.

وشغل منصب وزير الأسرى والمحررين في حكومة سلام فياض عام 2007، ويُعرف بمواقفه التي تدعو إلى الحوار والتسوية السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

على مدى سنوات، شارك العجرمي في لقاءات ومنتديات حوارية "إسرائيلية" ومثل السلطة الفلسطينية في كثير منها، كما كتب مقالات نُشرت في بعض الصحف الإسرائيلية، وظهر في وسائل إعلام عبرية للدفاع عن حل الدولتين ورفض نهج المقاومة كطريق لإنهاء الصراع.

يُنظر إليه في الأوساط "الإسرائيلية" على أنه صوت فلسطيني معتدل منفتح على النقاش، بينما يرى كثير من الفلسطينيين أن انخراطه في هذه اللقاءات يتجاوز الحدود ويطبع علنا مع الاحتلال، خصوصًا بعد تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة وغزة.

