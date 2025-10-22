شهيد في قصف الاحتلال دراجةً جنوب لبنان

نفذت مسيّرة الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، غارة على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح، جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاحتلال استهدف دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح، جنوبي لبنان، ما أدى لارتقاء شهيد حتى اللحظة.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل قوات الاحتلال خرقه بشكل شبه يومي، حيث وثّقت الجهات اللبنانية أكثر من 4 آلاف و500 خرق منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات