فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذكاءُ الرّوحي في مواجهةِ الذكاءِ الصناعيّ الحاقد في سجونِ الاحتلال؟!

حكم مرتقب للعدل الدولية في منع "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة

"الأغذية العالمي": تدفُّق المُساعدات لغزَّة أقل بكثير من الاحتياجات اليومية

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأربعاء 22 أكتوبر

مستوطنون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله

الصِّحَّة بغزَّة: إعاقة تنفيذ الاتِّفاقات الإنسانيَّة يهدِّد حياة الآلاف من المرضى

حماس تبحث مع تركيا تنفيذ "اتِّفاق غزَّة" وتسريع إدخال المساعدات

خوف وركام وفقر... ثلاث عقبات تعرقل عودةً النَّازحين إلى غزَّة

المحرر شبير: الاحتلال لا يعترف بالرياضيين ويعاقبهم بالعزل

نتنياهو يعيّن رجل أعمال مثيرًا للجدل ممثلاً له في لجنة "اتفاق غزة"

شهيد في قصف الاحتلال دراجةً جنوب لبنان

22 أكتوبر 2025 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من قصف إسرائيلي سابق على جنوب لبنان

نفذت مسيّرة الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، غارة على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح، جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاحتلال استهدف دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح، جنوبي لبنان، ما أدى لارتقاء شهيد حتى اللحظة.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل قوات الاحتلال خرقه بشكل شبه يومي، حيث وثّقت الجهات اللبنانية أكثر من 4 آلاف و500 خرق منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهيد في لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة