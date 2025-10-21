نادي الأسير: 80 شهيدًا بين صفوف المعتقلين داخل سجون الاحتلال

ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء ما بعد الإبادة إلى 80 شهيداً، من بينهم 47 شهيداً من غزة على الأقل، بعد الإعلان عن ارتقاء المعتقل كامل العجرمي من غزة يوم أمس.

وقال نادي الأسيرالفلسطيني، إنَّ عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى317، وهذا المعطى ما تمكنت المؤسسات من توثيقه على مدار عقود، علماً أنه وفي ضوء حرب الإبادة هناك معطيات عن عشرات المعتقلين الذين تم إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم، وتحديداً من غزة.

وأشارت نادي الأسير إلى أنَّ الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 88 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة، منهم 77 منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأوضح نادي الأسير أنَّ الحركة الأسيرة لم تشهد في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب، نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون بحق الأسرى، وفي الوقت الذي يواصل فيه الوزير الفاشي "بن غفير" دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين