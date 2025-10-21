الحية: ملتزمون بالمُضيِّ باتِّفاق وقف الحرب في غزَّة وتسليم كلّ جثث الأسرى

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة ورئيس الوفد المفاوض لديها، خليل الحية، التزام الحركة والفصائل الفلسطينية بالمضي في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة حتى النهاية.

ووجَّه الحية في تصريحات صحفية، تحية إلى الشعب الفلسطيني، خاصة سكان غزة، الذين "صبروا وثبتوا" رغم "قصف حمم براكين المتفجرات والصواريخ"، مواصلًا: "كلنا يقين وتصميم وعزم على المضي في هذا الاتفاق حتى نهايته".

وأضاف: "نحن والفصائل الفلسطينية ملتزمون به، لأننا نرى فيه كل الخير بانتهاء هذه الحرب، وأن يعود الشعب بطمأنينة كباقي شعوب العالم".

وفيما يخص ملف الجثامين، قال الحية: "نحن جادون في استخراج وتسليم كل الجثامين كما ورد في الاتفاق، وليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد، ليعود جثامينهم إلى ذويهم، ويعود شهداؤنا إلى ذويهم أيضًا".

وجدد تأكيده بوجود "صعوبة بالغة" في تسليم جميع الجثامين "لتغيّر طبيعة الأرض ووجود بعضها تحت الركام"، وهو ما يتطلب "وقتًا ومعدات كبيرة"، مشددًا على أن "التصميم والإرادة سيوصلاننا إلى إنهاء هذا الملف كاملًا".

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن القيادي الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية في كلمةٍ متلفزة، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

المصدر / فلسطين أون لاين