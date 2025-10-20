الدفاع المدني: أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت أنقاض المنازل المُدمّرة في غزّة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن هناك حوالي 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.

وأوضح بصل في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن استخراج الشهداء من تحت الأنقاض عملية معقدة تحتاج إلى تدخل العديد من الجهات.

وأضاف "نحتاج إلى المعدات لاستخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض ولم يتغير أي شيء منذ وقف إطلاق النار".

وأشار بصل الى أن هناك قائمة طويلة بأسماء الشهداء الموجودين تحت الأنقاض

وتابع "تصلنا يوميًا مناشدات من العائلات في غزة بشأن مصير ذويهم".

وذكر بصل أن هناك 4000 شهيد في مدينة غزة وحدها تحت الأنقاض باستثناء مناطق تل الهوى والزيتون.

وفي وقت سابق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجرافات والآليات الثقيلة للدخول إلى قطاع غزة، للمساعدة في انتشال الضحايا من تحت الركام وإعادة إعمار القطاع.

وحذر فليتشر من أن حجم المهام المطلوبة لانتشال الجثث من تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة "هائل ويفوق قدرة أي جهة بمفردها".

وأكد أن آلاف المباني والمنازل المدمّرة تخفي تحتها جثامين لعائلات بأكملها تنتظر من ينتشلها.

وأشار إلى أن حجم الركام الهائل يجعل من الصعب الوصول إلى الضحايا دون تدخل هندسي وتقني كبير.

وشدد فليتشر على أن الاستجابة الإنسانية يجب أن تشمل هذه العمليات إلى جانب الإغاثة الغذائية والطبية.

