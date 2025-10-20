الأمم المتحدة: حجم المهام المطلوبة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض في غزّة هائل

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجرافات والآليات الثقيلة للدخول إلى قطاع غزة، للمساعدة في انتشال الضحايا من تحت الركام وإعادة إعمار القطاع.

وحذر فليتشر من أن حجم المهام المطلوبة لانتشال الجثث من تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة "هائل ويفوق قدرة أي جهة بمفردها".

وأكد أن آلاف المباني والمنازل المدمّرة تخفي تحتها جثامين لعائلات بأكملها تنتظر من ينتشلها.

وأشار إلى أن حجم الركام الهائل يجعل من الصعب الوصول إلى الضحايا دون تدخل هندسي وتقني كبير.

وشدد فليتشر على أن الاستجابة الإنسانية يجب أن تشمل هذه العمليات إلى جانب الإغاثة الغذائية والطبية.

المصدر / وكالات