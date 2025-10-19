جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سريّة وجندي في " حدث أمنيّ " برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجراح مختلفة في "الحدث الأمني" الذي وقع صباحًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القتيلين هما: الرائد يانيف كولا (26 عامًا) ويشغل منصب قائد سرية في الكتيبة 932، التابعة لـلواء "ناحال"، والرقيب إيتاي يافيتس (21 عامًا)، وهو جندي "في مشروع إيرز ضمن نفس الكتيبة".

وأشار بيان جيش الاحتلال، إلى أن الجنديين سقطا خلال معركة وقعت صباح اليوم في جنوب قطاع غزة، فيما وُصفت إصابات الجنود الثلاثة الآخرين بـ"الخطيرة".

وفي وقت سابق، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار "وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

وقالت الكتائب في تصريح صحفي مقتضب، إن القسام لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، موضحًا أن تلك المناطق تُعتبر "مناطق حمراء" وتخضع لسيطرة جيش الاحتلال.

وشددت على أن الاتصال مقطوع بمن تبقى من مجموعات قتالية تابعة لها هناك منذ عودة الحرب في مارس/ آذار من العام الجاري.

وأضافت الكتائب أنها لا تملك معلومات عن مصير المقاتلين المتمركزين في تلك المناطق، سواء كانوا قد استشهدوا أم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنه "لا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحدهم على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة، زاعمةً أن مجموعة مقاومة أطلقت وابلاً من القذائف باتجاه قوات جيش الاحتلال.

وزعم موقع حدوشوت بزمان العبري، أن مقاتلين من المقاومة حاولوا استهداف "مجموعة عملية" لجيش الاحتلال يديرها المرتزق ياسر أبو شباب في رفح، وأن المقاتلين تفاجؤوا بوجود آلية للجيش فقاموا بتفجيرها.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، خرق الاحتلال الاتفاق 47 مرة، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين بجراح متفاوتة، في انتهاك واضح لوقف الحرب وأحكام القانون الدولي الإنساني.