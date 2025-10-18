فلسطين أون لاين

حماس: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا

18 أكتوبر 2025 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
حماس: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتزايدة في الضفة الغربية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وصموده فوق أرضه، وستشكل وقوداً إضافياً لإشعال الغضب واتساع رقعته في الضفة الغربية رداً على جرائم المحتل وعدوانه المتصاعد.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذه الجرائم الصهيونية المستمرة في الضفة الغربية والتي تأتي في أعقاب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة على مدار عامين، لن ترهب شعبنا الصابر ، بل سترتد وبالاً على الاحتلال وقطعان مستوطنيه، الذين لن يتحقق حلمهم بالضم والتهجير والسيطرة على الضفة مهما كلف ذلك من أثمان.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الحراكات الشعبية والتصدي بكل قوة للهجمات الاستيطانية على قرى ومدن وبلدت الضفة.

