كتائب القسَّام تُسلِّم الصَّليب الأحمر جثة أسير "إسرائيلي"

سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ليلة الجمعة/ السبت، جثة أسير "إسرائيلي" آخر.

وأعلن جيش الاحتلال أنه تسلَّم جثمان أحد الأسرى في غزة، قائلا إنه نُقل إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويته.

ومساء الجمعة، قالت حركة حماس في بيان، إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستقوم كتائب القسام "بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم، في قطاع غزة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي في "حماس"، غازي حمد، أن الحركة ما زالت ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من الخروقات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددًا على أن المقاومة تُنفّذ ما تعهّدت به وتسعى لإنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق كما هو مقرر.

وأوضح حمد أن القضية معقدة للغاية نتيجة تدمير الاحتلال لعدد كبير من المواقع وتغيّر معالم مناطق واسعة في القطاع، مشيرًا إلى أن عملية استخراج بقية الجثامين تتطلب وقتًا ومعدات وأجهزة خاصة.

وأضاف أن الحركة أطلعت الوسطاء على هذه المعوقات، وأنهم تفهموا موقفها، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال من تهديدات ومماطلة هو أسلوب ضغط مرفوض.

وأشار حمد إلى أن الحركة ستعيد الجثامين وتلتزم بالاتفاق كاملاً، لافتًا إلى أن حماس تعمل في اتجاهين متوازيين، الأول هو المحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية وإدارة عملية إعادة الإعمار، والثاني هو التمسّك بالسلاح الذي وصفه بـ"الشرعي والوطني" والموجّه فقط ضد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين