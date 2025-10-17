حماس تنْعى القائد اليمنيَّ اللِّواء محمَّد الغمَّاري: "قدّم روحه في ميادين العز والكرامة"

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، الذي استُشهد في غارات إسرائيلية مدعومة أميركيًا على الأراضي اليمنية.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحفي صدر مساء الخميس، إنها تنعى إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى جماعة أنصار الله وقيادتها، وإلى أسرة الفقيد ورفاقه، القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، الذي "ارتقى شهيدًا مع جمعٍ من إخوانه في معركة الإسناد المباركة، على طريق تحرير القدس والمقدسات".

وأضاف البيان أن التاريخ سيذكر بفخر الشهيد الغماري ورفاقه الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني وقضيته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اليمنية شاركت بقوة وإصرار في معركة الإسناد، "حتى اللحظات الأخيرة قبل توقف العدوان".

وأكدت حماس أن الشهيد الغماري كان "قائدًا مخلصًا وقف مع غزة وأهلها وقدّم روحه في سبيل الله في ميادين العز والكرامة"، لافتة إلى أن دماءه امتزجت بدماء شهداء غزة ولبنان وسائر ميادين الصمود، في تأكيدٍ على وحدة المصير والموقف ضد العدو الصهيوني.

ويوم أمس، تقدمت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأحرّ التعازي إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني الشقيق وقيادة أنصار الله، يتقدمهم السيد عبد الملك الحوثي، في استشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، إن اللواء الغماري "ارتقى شهيداً على طريق القدس مع عدد من إخوانه، في أشرف المعارك دفاعاً عن الأقصى وفلسطين، ضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن العزيزة واستمرت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان".

وأضافت القسام: "ننعى شهداء اليمن الأبطال وشهداء أمتنا الأحرار الذين ارتقوا خلال معركة الإسناد لغزة، فاختلطت دماؤهم بدماء أطفال ونساء وشيوخ ومقاومي غزة، لتُسجل أسماؤهم في سجلّ المجد الخالد"، مؤكدة أن التاريخ "سيذكر بكل فخر موقف اليمن الإيماني المشرف الذي وقف دفاعاً عن فلسطين ومسرى رسول الله".

وشددت الكتائب على أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي ينتهجها الاحتلال "لن تنال من عزيمة الأمة ولا من إرادة قادتها"، مؤكدة أن دماء الشهداء "هنية والسنوار والعاروري والضيف ونصر الله والحاج رمضان والغماري" ستبقى "منارة تضيء درب الحرية، ولن تزيد الأحرار إلا إصراراً وثباتاً على طريق القدس حتى النصر والتحرير".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، في غارات إسرائيلية نُفذت بدعم أميركي على الأراضي اليمنية، في إطار "العدوان الإجرامي على اليمن ضمن معركة طوفان الأقصى".

المصدر / وكالات