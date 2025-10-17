قراصنة يخترقون النظام الصوتي في مطارات بأمريكا وكندا ويبثُّون رسائل داعمة للمقاومة

ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية أن قراصنةً سيطروا على أنظمة مكبرات الصوت العامة يوم الثلاثاء في أربعة مطارات، ثلاثة منها في كندا وواحد في الولايات المتحدة، لبث رسائل تشيد بحركة حماس والمقاومة، وتنتقد الرئيس دونالد ترمب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا: إن "خدمة بث الإعلانات" في مطار كيلونا الدولي في كولومبيا البريطانية "تعرضت لاختراق لفترة وجيزة وتم نشر محتوى غير مصرح به".

وأضافت الشرطة أنها تحقق في الاختراق مع أجهزة أخرى وأحجمت عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وبث القراصنة رسائل وموسيقى عبر نظام مكبرات الصوت في مطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية، وفقًا لمتحدث باسم المطار.

وقال المتحدث إن القراصنة اخترقوا برمجيات طرف ثالث للدخول إلى نظام مكبرات الصوت، وتحول المطار إلى نظام داخلي لاستعادة السيطرة.

من جهته، أفاد وزير النقل الأميركي شون دافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء بأن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا.

وأضاف أن إدارة الطيران الاتحادية ومسؤولي المطار يحققون في الأمر.

وقال مسؤولو مطار هاريسبورغ الدولي في بيان نقلته شبكة FOX 43: "تمكن مستخدم غير مصرح له من الوصول إلى نظام مكبرات الصوت في المطار وبث رسالة مسجلة غير مصرح بها".

وقال المستخدم في رسالة تعريفية: "كان هنا القرصان التركي سايبر إسلام، حرروا فلسطين".

وذكر المطار في بيان أن الاختراق حدث "في مزود برمجيات" يستخدمها المطار، مضيفًا "عادت أنظمتنا إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك بوقت قصير".

