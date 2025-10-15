ميدل إيست آي: ويتكوف يعتزم الاستقالة من إدارة ترامب

فلسطين أون لاين

15 أكتوبر 2025 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
ستيف ويتكوف
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعتزم تقديم استقالته من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعودة إلى نشاطه الأصلي في قطاع العقارات، الذي كوّن فيه ثروة تُقدّر بنحو ملياري دولار.

ويأتي القرار المحتمل بعد فترة من النشاط المكثف في المحادثات السياسية التي قادت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي لعب فيه ويتكوف دورًا محوريًا إلى جانب جاريد كوشنر في التوسط بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي.

أثار نبأ الاستقالة تساؤلات حول مدى انخراط الولايات المتحدة في المراحل المقبلة من خطة الرئيس ترامب للسلام، خصوصًا مع وجود ملفات حساسة عالقة.

ويرى مراقبون أن مغادرة ويتكوف قد تُحدث فراغًا في "مجلس السلام" الذي أعلن ترامب إشرافه الشخصي عليه، وسط شكوك أمريكية وعربية بشأن استمرار التزام الرئيس الأمريكي بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطة بعد قمة شرم الشيخ الأخيرة

ويُعتبر ويتكوف شريكًا قديمًا لترامب ورجل أعمال بارز من نيويورك، وقد اشتهر بدوره في إتمام صفقة وقف النار في غزة.

 

وعلّق الدكتور أرئيل أدموني، الباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، بالقول: "قطر والوسطاء عملوا بشكل وثيق مع ويتكوف طوال فترة الحرب، ومغادرته تترك سؤالًا مفتوحًا حول مدى استمرار الولايات المتحدة في الإشراف على تنفيذ اتفاق غزة وإعادة الإعمار."

ويُنتظر أن يُعلن رسميًا عن استقالة ويتكوف خلال الأسابيع المقبلة، وسط حالة غموض بشأن مَن سيخلفه في إدارة المرحلة التالية من خطة ترامب للشرق الأوسط.

#أمريكا #ترامب #اتفاق غزة #ويتكوف

