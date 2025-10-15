الصحة بغزة: 25 شهيدًا و35 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 25 شهيدًا منهم 16 شهيدًا تم انتشالهم، و1 شهيد متأثر بجراحه، و 35 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أنها استلمت 45 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، لم يتم اضافتها لتراكمي الشهداء.

وأعلنت ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,938 شهيدًا و 170,169 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين