فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 25 شهيدًا و35 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

المستقبل بين السيناريو المرغوب وتقدير الموقف المكتوب.. حديث في الأصول والمباني

شهيدان بقصف الاحتلال على حي الشجاعية و15 حالة اعتقال شرقي رفح

المكتب الحكومي بغزَّة يطالب بفتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية

أمن المُقاومة يبعثُ رسالةً للمُتخابرين مع الاحتلال: هذه فرصتُكم الأخيرة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

الاحتلال يعتدي على الأسير القائد مروان البرغوثي ومصدرٌ يكشف تفاصيل ما حدث!

الداخل المحتل: قتيل وإصابة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

مركز حقوقي: رصدنا 36 انتهاكًا "إسرائيليًّا" لوقف إطلاق النار في غزَّة

الصحة بغزة: 25 شهيدًا و35 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

15 أكتوبر 2025 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 25 شهيدًا  منهم 16 شهيدًا تم انتشالهم، و1 شهيد متأثر بجراحه، و 35 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أنها استلمت 45 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، لم يتم اضافتها لتراكمي الشهداء.

وأعلنت ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,938 شهيدًا و 170,169 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة