فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

الاحتلال يعتدي على الأسير القائد مروان البرغوثي ومصدرٌ يكشف تفاصيل ما حدث!

الداخل المحتل: قتيل وإصابة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

مركز حقوقي: رصدنا 36 انتهاكًا "إسرائيليًّا" لوقف إطلاق النار في غزَّة

وحدة الظلّ.. صراع الأدمغة في مواجهةٍ مفتوحة

كيف يعلِّق الإعلام العبري على المُلاحقات الأمنية النَّوعيَّة للعصابات المتورِّطة في غزَّة؟

حماس: نتابع عملية تسليم جثامين الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى القسَّام

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال عليه بالضرب شمال القدس المحتلة

الداخل المحتل: قتيل وإصابة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

15 أكتوبر 2025 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
...
كفر ياسيف، صباح اليوم

 قُتل صباح اليوم الأربعاء الشاب نضال مساعدة وهو حارس مدرسة، وأصيب مسن بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة كفر ياسيف بمنطقة الجليل، بأراضي عام 48.

وأفاد الناطق بلسان مركز "حيّان" الطبي، بأن "طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج الطبي المتقدم لمصابين من قرية كفر ياسيف، أحدهما يبلغ من العمر 35 عامًا والآخر 70 عامًا، إثر تعرضهما لإطلاق نار، قبل أن يعلن عن وفاة أحدهما لاحقا".

واستمرّ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني بأراضي 48 بالارتفاع، حيث بلغ حتى اليوم 203 قتلى منذ مطلع العام 2025، في حصيلة تُعدّ من الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وسط تقاعس سلطوي وتفاقم للجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 171 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 10 جرائم قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة "الإسرائيلية" وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

المصدر / وكالات
#الداخل المحتل #جرائم في الداخل المحتل #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة