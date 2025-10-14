وزارة الصِّحَّة: 44 شهيدًا في غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 67,913 شهيدًا و170,134 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 44 شهيدًا، بينهم 38 جثمانًا انتُشل من تحت الأنقاض، إضافة إلى 29 إصابة متفرقة نتيجة القصف المستمر.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب كثافة القصف واستمرار إغلاق العديد من المناطق.

ارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طيران الاحتلال المُسيَّر "الكواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية الحربية الفلسطينيين خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما وصل إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس ثلاثة شهداء.

وبيّنت المصادر أن من بين الشهداء سبعة استشهدوا اليوم، واثنين متأثرين بإصابات سابقة.

وأُحصي منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، 7 خروقات إسرائيلية لـ "وقف إطلاق النار" في مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي قطاع غزة صباح اليوم عبر القصف وإطلاق النار ، انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "مرة أخرى ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتفلت من التزاماته أمام الوسطاء فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.