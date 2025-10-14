الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف مريض بحاجة لإجلاء عاجل من غزة

فلسطين أون لاين

14 أكتوبر 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 15,600  مريض في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تدهور المنظومة الصحية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وشددت المنظمة في تصريح صحفي، على ضرورة إعادة فتح الممرات الطبية للسماح بخروج المرضى إلى المستشفيات خارج غزة، مشددة على أهمية تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في ظل الظروف الصحية والبيئية المتردية.

وأوضحت، أن أكثر من 15 ألف شخص فقدوا أطرافهم نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت بهم جراء العدوان، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

 

المصدر / وكالات
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

