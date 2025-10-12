فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول سابق في "الشاباك": هناك محاولة منظمة لطمس إخفاقات 7 أكتوبر

ارتفاع أسعار الفضة في لندن إلى مستويات غير مسبوقة

عامان من الحرب.. المقاومة تُفشل الأهداف الإسرائيلية وتفرض معادلة الصمود

حماس تعزي قطر بوفاة ثلاثة من دبلوماسييها في حادث سير بمصر

تحت حماية الجيش.. آلاف المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية عند حائط البراق

لجنة كسر الحصار عن غزة: معتقلو أسطول الصمود يصلون عمّان

التربية والتعليم تنفي شائعات نتائج توجيهي غزة 2026

اتفاق بلا نصر: كيف تراجع نتنياهو عن شروطه الخمسة؟

أطباء بلا حدود: إعادة بناء القطاع الطبي شرط أساسي لتعافي الفلسطينيين في غزة

المنتخب النرويجي يسحق (إسرائيل) بخماسية نظيفة والجماهير ترفع علم فلسطين

مسؤول سابق في "الشاباك": هناك محاولة منظمة لطمس إخفاقات 7 أكتوبر

12 أكتوبر 2025 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
...
شاب فلسطيني يعتلي دبابة إسرائيلية رافعا العلم الفلسطيني يوم 7 أكتوبر 2023
ترجمة عبد الله الزطمة

اتهم موشيه فوزيلوف، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كبار المسؤولين الأمنيين بمحاولة "إعادة كتابة التاريخ" للتهرب من المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد، أوضح فوزيلوف، الذي شغل منصب نائب رئيس قسم التحقيقات في الشاباك ويعمل حاليًا باحثًا أول في معهد "مسغاف" للأمن القومي، أن بعض الشخصيات الأمنية السابقة تسوّق فرضيات قديمة تم دحضها منذ خمسين عامًا، بهدف صرف الانتباه عن الإهمال الفعلي.

وأشار إلى إعادة طرح فرضية إيلي زيرا، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية قبيل حرب أكتوبر 1973، والتي رفضتها لجنة أغرانات وقتها بشكل قاطع، واعتبر أن الجهات التي تروّج لها ليست باحثين مستقلين، بل مسؤولين سابقين يسعون لحماية أنفسهم من تحقيق محتمل في فشل منظومة الاستخبارات.

وأضاف فوزيلوف: "في كل من 1973 و2023، تم تجاهل أهمية الاستخبارات البشرية (HUMINT) مقابل الاعتماد المفرط على التكنولوجيا والخوارزميات، ما أدى إلى مفاجآت استراتيجية مدمرة".

وحذر المسؤول السابق من حملات إعلامية، بمشاركة بعض الصحفيين، تهدف لتقويض مصداقية العميل المصري الراحل أشرف مروان، الذي حذّر إسرائيل من هجوم 1973، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس فهم الماضي، بل خلق غموض يمنع فتح تحقيق حقيقي في إخفاقات الشاباك قبل هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح فوزيلوف: "ما نشهده هو تحريف متعمد للحقائق. بدلًا من الاعتراف بالإهمال في تشغيل المصادر البشرية، يتم إعادة تدوير نظريات قديمة عبر وسائل إعلام متعاطفة، بهدف طمس المسؤولية".

وختم بالقول: "إذا تم تجاهل هذا التضليل، فإن إسرائيل ستكرر أخطاء الماضي. المطلوب تحقيق مستقل وشامل يعيد الاعتبار للاستخبارات البشرية ويكشف مكامن الفشل الحقيقي في منظومة الأمن القومي".

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #الشاباك #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة