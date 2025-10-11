الغارديان تحذر من انقلاب نتنياهو وتكرار سيناريو اتفاق يناير

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنه ورغم مشاهد الارتياح بإعلان وقف إطلاق النار الجديد في غزة، لا يزال كثيرون ينظرون إلى الاتفاق بحذر بسبب التجارب السابقة التي انتهت سريعا بجولات عنف مدمرة.

ويرى الكاتب بن ريف -في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية- أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يوقع هذا الاتفاق بدافع الإيمان بالسلام أو احتراما لحقوق الفلسطينيين، بل بدافع المصلحة الذاتية البحتة.

وأشار الكاتب إلى أن الرجل الذي يواجه محاكمة داخل (إسرائيل) بتهم فساد خطيرة، يسعى إلى البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كلفه ذلك تغيير تحالفاته أو سياساته جذريا، مؤكدا أن نتنياهو بارع في التلاعب بالخطاب السياسي، وغالبا ما يُبقي خياراته مفتوحة.

ونبه بن ريف إلى أن نتنياهو يروج للاتفاق الجديد على أنه خطوة نحو إنهاء الحرب، ولكنه في الوقت نفسه، يقسم بنوده إلى مراحل تتيح له التنصل من التزاماته لاحقا، وقد بدأ مقربون منه بالفعل بالتقليل من أهمية أي "مرحلة ثانية"، مؤكدين أن الاتفاق لا يتعدى كونه اتفاقا لإطلاق سراح الأسرى.

وقال الكاتب إن الاتفاق السيئ قد يكون أفضل من عدم وجود اتفاق على الإطلاق، مشيرا إلى أن وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على رأس مستقبل غزة، يعني أن هذا بلا شك كان اتفاقا سيئا، ولكن ما يثير القلق بشكل خاص هو التغيير في الخطاب الرسمي.

وأوضح الكاتب أن الخطاب الرسمي يوحي بأن الأمور قد تسير نحو الأسوأ، لأن إعلان ترامب مساء الأربعاء الماضي، يقول إن ما تم الاتفاق عليه هو "المرحلة الأولى" فقط، وهي عبارة تذكر باتفاق يناير/كانون الثاني الذي صاغته (إسرائيل) بطريقة تمهد لاستئناف الحرب بعد الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وعلى مدى سنوات -كما يقول الكاتب- عمل نتنياهو على تقويض أي مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وعزز علاقاته مع التيارات الدينية المتطرفة لضمان بقائه السياسي، ومع تدهور شعبيته إلى أدنى مستوياتها، وقيام هجمات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجأ إلى شن حرب مدمرة على غزة دون أهداف واضحة، على أمل استعادة هيبته داخليا.

والآن مع فشل خططه لتفريغ غزة من سكانها، وتزايد عزلة (إسرائيل) دوليا، عاد نتنياهو إلى تغيير تكتيكاته -كما يرى الكاتب- وبات يرى في وقف إطلاق النار، مع اقتراب موعد الانتخابات، وسيلة لتصوير نفسه كصانع سلام، إلى جانب ترامب الذي يروج له كوسيط رئيسي في الاتفاق.

ويبدو أن نتنياهو بات يعتقد أن بإمكانه كسب المزيد من إعلان "نصر شامل" في غزة وركوب موجة إعادة انتخابه، أكثر مما سيحققه من استمرار الحرب، وإذا خسر الجناح المتطرف في ائتلافه فقد يتمكن من تشكيل تحالف جديد مع شركاء قدامى تحت شعار "المسؤولية الوطنية"، حسب الكاتب.

ورغم أن الاتفاق يبعث على الأمل، فإن الكاتب يحذر من تكرار سيناريو الاتفاقات السابقة التي انهارت سريعا، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، لا في ضمان تنفيذ الاتفاق فقط، بل في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، خاصة في الضفة الغربية، حيث يتواصل تهجير الفلسطينيين دون رادع.

وخلص بن ريف إلى أن مجرد وقف الحرب لا يكفي، بل يجب أن تكون المحاسبة والعدالة وإعادة إعمار غزة، وتحرير الفلسطينيين من الاحتلال، أهدافا أساسية، لا مجرد شعارات تنسى بعد التقاط الصور الرسمية.

