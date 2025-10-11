مستوطنون وجيش الاحتلال يهاجمون منزلا في أم صفا

داهم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، منزل عائلة محمد بدر في قرية أم صفا شمال رام الله، قبل وصول قوات الاحتلال للمنزل واعتقلت نجليه ليث ومرهف بعد الاعتداء عيلهما بالضرب.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح، بأن مستوطنين داهموا المنزل القريب من منطقة جبل الراس، وكسروا محتوياته، واعتدوا على من فيه، وحاولوا خطف الشقيقين ليث ومرهف قبل أن تصل قوات الاحتلال وتعتدي عليهما بالضرب المبرح وتعتقلهما، وتحطم محتويات المنزل.

يذكر أن قوات الاحتلال استولت في 19 تموز/ يوليو العام الماضي على جبل الراس، وشرعوا بعمليات تجريف في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين