بهذا الموعد.. الاتحاد الأوروبي يستأنف عمل بعثته على معبر رفح

10 أكتوبر 2025 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) ستستأنف مهامها على معبر رفح بين غزة ومصر، اعتبارًا من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيّز التنفيذ.

وتهدف عودة البعثة، التي تضم عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إلى تأمين وجود طرف ثالث محايد على المعبر، وتسهيل الحركة اليومية للأفراد والمساعدات، في إطار الترتيبات الجديدة المرافقة للمرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في بيان، إن بلاده "سمحت باستئناف مشاركة قواتها في البعثة بالشروط نفسها التي كانت مطبقة مطلع العام"، مضيفًا أن إعادة فتح المعبر ستتم "بالتناوب في الاتجاهين، نحو مصر وغزة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية".

وأشار كروسيتو إلى أن "إسرائيل تعمل على استعادة الجاهزية اللوجستية لبنية المعبر في أسرع وقت"، لافتًا إلى أن نحو 600 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل القطاع يوميًا عبر معابر أخرى إلى حين اكتمال ترتيبات التشغيل الكامل لمعبر رفح.

وكانت بعثة EUBAM قد نُشرت ميدانيًا في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تُعلّق مهامها في مارس/آذار بسبب تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويأتي استئناف عملها بعد دخول وقف إطلاق النار الدائم في غزة حيّز التنفيذ ظهر الجمعة، وفق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال وتبادل للأسرى وفتح المعابر.

