ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد انخفاضها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، كما ارتفعت أسعار الذهب وتتجه نحو تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (9) سنتات، ما نسبته (0.1%)، ليصل إلى (65.31) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة (0.2%)، ما يعادل (12) سنتًا، ليصل إلى (61.63) دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم وتتجه نحو تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%)، ليصل إلى (3977.87) دولارًا للأوقية بحلول الساعة (01:20) بتوقيت غرينتش، محققًا بذلك ارتفاع بنسبة (2.3%) منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.5%)، مسجلةً (3992.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (1.2%) إلى 49.70 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.4%) إلى (1625.30) دولارًأ، فيما زاد البلاديوم (1%) مسجلًا 1426 دولارًا.

