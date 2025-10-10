فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إعلام الأسرى" يصدرُ بيانًا توضيحيًا حول أسماء المُعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة التَّبادل

"ليست لترامب".. منح جائزة نوبل للسلام للفنزويلية ماريا ماتشادو

عامان من "الطوفان"، وذاكرة تقاوم النسيان

الداخلية بغزة: بدء الانتشار في مناطق انسحاب الاحتلال لإعادة النظام

ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

وقف إطلاق النَّار يدخل حيز التنفيذ وآلاف النَّازحين يعودون إلى مدينة غزَّة عبر شارع الرشيد

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات شمال رام الله

لجنة نوبل للسَّلام تضعُ لمساتها الأخيرة قبل الإعلان وترمب ينتظر.. هل تمنحه الجائزة؟

الصِّحّة بغزَّة: جهَّزنا خطةً للتَّعافي والنُّهوض بالقطاع الصحي بعد عامين من الإبادة

"أقلُّ من إنسانٍ مهدورٍ دمُه وأكبرُ من خائنٍٍ لم يعرفْ قراءةَ التَّاريخ".. إليكم قصَّة ياسر أبو شباب

ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

10 أكتوبر 2025 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...
ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد انخفاضها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، كما ارتفعت أسعار الذهب وتتجه نحو تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (9) سنتات، ما نسبته (0.1%)، ليصل إلى (65.31) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة (0.2%)، ما يعادل (12) سنتًا، ليصل إلى (61.63) دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم وتتجه نحو تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%)، ليصل إلى (3977.87) دولارًا للأوقية بحلول الساعة (01:20) بتوقيت غرينتش، محققًا بذلك ارتفاع بنسبة (2.3%) منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.5%)، مسجلةً (3992.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (1.2%) إلى 49.70 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.4%) إلى (1625.30) دولارًأ، فيما زاد البلاديوم (1%) مسجلًا 1426 دولارًا.

المصدر / وكالات
#الدولار اليوم #طوفان الأقصى #الذهب اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة