"رغم المُصادقة على اتِّفاق وقف إطلاق النَّار".. غاراتٌ جويَّة وقصفٌ مدفعي "إسرائيلي" على غزَّة

واصلت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الجمعة، قصفها لمناطق وسط القطاع تزامنًا مع تمركز لعدد من آليات الاحتلال على شارع الرشيد بهدف منع عودة النازحين من جنوب ووسط القطاع إلى مدينة غزة وشمالها، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ومصادقة حكومة الاحتلال عليه.

و️شن طيران الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وأخرى على شرق المدينة بالتزامن مع إطلاق دخانية في حي النصر، وإطلاق نار من الطيران المروحي شرق المدينة.

و️نفَّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل سكنية في جنوب وشرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من طيرانه المسير في شارع الوحدة بحي الرمال غرب غزة وفي المناطق الشرقية للمدينة.

و️شن طيران الاحتلال 3 غارات على الأقل وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شمال المدينة فجر اليوم.

و️واصلت آليات الاحتلال إإطلاق نيرانها محيط منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة️، فيما أطلقت نارًا كثيفًا تجاه مناطق شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية بكثافة.

وأعلنت رئاسة وزراء الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين. ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مع موافقة حكومة "إسرائيل" على الاتفاق.

وأمس الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا. مضيفًا: "سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات وتحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة شكّل "ملحمةً أدهشت العالم" خلال عامين من الحرب، مؤكدًا أن المقاومة واجهت جيش الاحتلال من نقطة الصفر، وأفشلت مخططاته في التهجير والتجويع وصناعة الفوضى.

وأوضح الحية أن وفد الحركة إلى مفاوضات شرم الشيخ جاء "متسلحًا بالمسؤولية الوطنية والإيجابية، وهو ما مكّن المقاومة من إنجاز اتفاقٍ نقدمه اليوم لشعبنا العزيز"، لافتًا إلى أن الرد الفلسطيني على خطة الرئيس الأميركي "جاء بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويحفظ حقوقه ودماءه".

المصدر / فلسطين أون لاين