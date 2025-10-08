عامان من الإبادة... إحصائيَّات صادمة حول الضَّحايا وحجم الدَّمار في غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة). من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025:
📌 أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:
🔸(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.
🔸(730 يوماً - عامان) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.
🔸(≈90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.
🔸(+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.
🔸(136) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".
🔸(+200,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:
🔸(76,639) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸(67,139) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.
🔸(9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.
🔸(+20,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (+19,450).
🔸(+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (+10,160).
🔸(+9,000) عدد الأمهات الشهيدات.
🔸(22,426) عدد الآباء الشهداء.
🔸(1,015) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
🔸(+450) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
🔸(1,670) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(140) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(254) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(176) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.
🔸(+787) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
🔸(894) شهيداً من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.
🔸(+39,022) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(+2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,574 شهيداً).
🔸(+6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,917 شهيداً).
🔸(+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
🔸(460) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (154) طفلاً.
🔸(23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.
🔸(42%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.
🔸(+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.
🔸(17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).
ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:
🔸(169,583) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.
🔸(+19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.
🔸(+4,800) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).
🔸(1,200) مجموع حالات الشلل.
🔸(1,200) مجموع حالات فقدان البصر.
🔸(433) مجموع المصابين من الصحفيين.
🔸(+6,700) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
🔸(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.
🔸(48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.
🔸(26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.
🔸(21,193) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).
🔸(56,348) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).
🔸(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.
🔸(+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.
رابعاً: القطاع الصحي:
🔸(38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.
🔸(197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".
🔸(61) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:
🔸(95%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والإبادة.
🔸(+90%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي.
🔸(668) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، (≈80%) من إجمالي المدارس.
🔸(165) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.
🔸(392) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.
🔸(+13,500) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.
🔸(+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
🔸(+193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.