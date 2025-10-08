فلسطين أون لاين

عامان من الإبادة... إحصائيَّات صادمة حول الضَّحايا وحجم الدَّمار في غزة

08 أكتوبر 2025 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
عامان من الإبادة... المكتب الحكومي بغزة ينشر إحصائيات صادمة للضحايا والدمار
غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة). من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025:

📌 أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:
🔸(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.
🔸(730 يوماً - عامان) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.
🔸(≈90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.
🔸(+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.
🔸(136) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".
🔸(+200,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

 ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:
🔸(76,639) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.
🔸(67,139) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.
🔸(9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.
🔸(+20,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (+19,450).
🔸(+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (+10,160).
🔸(+9,000) عدد الأمهات الشهيدات.
🔸(22,426) عدد الآباء الشهداء.
🔸(1,015) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
🔸(+450) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
🔸(1,670) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(140) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(254) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(176) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.
🔸(+787) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
🔸(894) شهيداً من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.
🔸(+39,022) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(+2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,574 شهيداً).
🔸(+6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,917 شهيداً).
🔸(+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.
🔸(460) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (154) طفلاً.
🔸(23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.
🔸(42%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.
🔸(+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.
🔸(17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).

 ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:
🔸(169,583) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.
🔸(+19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.
🔸(+4,800) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).
🔸(1,200) مجموع حالات الشلل.
🔸(1,200) مجموع حالات فقدان البصر.
🔸(433) مجموع المصابين من الصحفيين.
🔸(+6,700) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
🔸(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.
🔸(48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.
🔸(26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.
🔸(21,193) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).
🔸(56,348) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).
🔸(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.
🔸(+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

 رابعاً: القطاع الصحي:
🔸(38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.
🔸(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.
🔸(197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".
🔸(61) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

 خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:
🔸(95%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والإبادة.
🔸(+90%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي.
🔸(668) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، (≈80%) من إجمالي المدارس.
🔸(165) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.
🔸(392) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.
🔸(+13,500) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
🔸(+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.
🔸(+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.
🔸(+193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

