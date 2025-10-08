عامان من الإبادة... إحصائيَّات صادمة حول الضَّحايا وحجم الدَّمار في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة). من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025:

📌 أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:

🔸(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

🔸(730 يوماً - عامان) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.

🔸(≈90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

🔸(+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

🔸(136) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".

🔸(+200,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:

🔸(76,639) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.

🔸(67,139) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.

🔸(9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

🔸(+20,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (+19,450).

🔸(+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (+10,160).

🔸(+9,000) عدد الأمهات الشهيدات.

🔸(22,426) عدد الآباء الشهداء.

🔸(1,015) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

🔸(+450) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

🔸(1,670) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(140) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(254) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(176) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

🔸(+787) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

🔸(894) شهيداً من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.

🔸(+39,022) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,574 شهيداً).

🔸(+6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,917 شهيداً).

🔸(+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

🔸(460) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (154) طفلاً.

🔸(23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.

🔸(42%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

🔸(+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

🔸(17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).

ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:

🔸(169,583) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

🔸(+19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

🔸(+4,800) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

🔸(1,200) مجموع حالات الشلل.

🔸(1,200) مجموع حالات فقدان البصر.

🔸(433) مجموع المصابين من الصحفيين.

🔸(+6,700) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

🔸(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.

🔸(48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.

🔸(26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.

🔸(21,193) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).

🔸(56,348) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).

🔸(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

🔸(+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

رابعاً: القطاع الصحي:

🔸(38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

🔸(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

🔸(197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".

🔸(61) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:

🔸(95%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والإبادة.

🔸(+90%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي.

🔸(668) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، (≈80%) من إجمالي المدارس.

🔸(165) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.

🔸(392) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.

🔸(+13,500) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

🔸(+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

🔸(+193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.