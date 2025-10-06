حماس تحسم الجدل حول "مزاعم تسليم السلاح" بإشراف دوليّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما تداولته بعض المنصات والمواقع الإعلامية بشأن تصريحات منسوبة لمصدر في الحركة لقناة "الحدث"، زُعم فيها أن حماس وافقت على تسليم سلاحها تدريجيًا بإشراف دولي.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، على منصة "تبين" مساء أمس الأحد، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها، مشددة على أن المواقف الرسمية تصدر حصراً عبر الموقع الرسمي للحركة وقناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام".

ودعت حركة حماس وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد بياناتها الرسمية فقط كمصدر موثوق لأي مواقف أو تصريحات تخص الحركة.

وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، "ننفي الادعاءات المفبركة التي نشرها عدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح".

وأضاف مرداوي أن ما نُشر لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام، وفق تعبيره.

وتستضيف مصر الاثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدين من إسرائيل وحماس، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المفاوضات بحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، بحسب ما قالت الخارجية المصرية في بيان.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم نحو 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.