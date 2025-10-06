منظمة حقوقيَّة: "إسرائيل" تقتل ما يعادل صفًا دراسيًا من الأطفال في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" حولت معظم قطاع غزة إلى أنقاض، ودمرت أحياءً ومدنًا بأكملها، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال ارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وأبيدت عائلات بأكملها، مشيرة إلى أن إسرائيل "تقتل ما يعادل صفاً دراسيًا كاملاً من الأطفال يوميًا" نتيجة القصف المستمر والحصار المفروض على القطاع.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة، محذّرة الحكومات من الانتظار لاعتماد الخطة قبل التحرك العاجل لوقف الجرائم والانتهاكات.

ودعت المنظمة الدول كافة إلى التحرك الفوري لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع القيود غير القانونية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فوراً ودون شروط.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش بفرض عقوبات دولية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل تسببت عمداً في مجاعة داخل غزة، باستخدام التجويع كسلاح حرب، ودفعت السكان إلى النزوح القسري المتكرر مرات عدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف.

وأكدت أن "غياب المساءلة الدولية شجّع إسرائيل على مواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين"، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في حماية المدنيين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.

وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ، الاثنين، أن جيش الاحتلال يقتل في المتوسط 92 فلسطينيا بغزة يوميا، بينهم 27 طفلا و14 سيدة وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة".

وأوضح أن من بين متوسط القتلى اليومي يكون هناك "12 أما فلسطينية و30 أبا".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يرتكب يوميا مجازر بحق 53 أسرة، فيبيد 4 منها بشكل كامل و8 لا يتبق منها إلا ناجٍ وحيد.

وبدعم أمريكي، ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه ومجازر دامية على القطاع ضمن حرب الإبادة الجماعية، رغم موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب التي خلفت 67 ألفا و160 شهيدًا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.