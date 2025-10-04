الدفاع المدني ينفِّذ 38 مهمة في قطاع غزَّة خلال 24 ساعة

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، 38 مهمة متنوعة تضمنت 3 مهمات إطفاء، و 5مهمة انقاذ و 27 مهمة إسعاف، و 3مهمات أخرى.

في محافظة الشمال، تمكنت طواقم الدفاع المدني من إطفاء حريق داخل منزل آل شراب بشارع الشهداء وسط مدينة غزة، نتيجة استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال.

كما تفقَّدت استهداف الاحتلال منزلًا لآل غبون بشارع عايدية، بالإضافة إلى لخيمة للنازحين داخل ميناء غزة .

وانتشلت الطواقم 3 شهداء و5 إصابات ونقلتهم إلى مشفى الشفاء نتيجة استهداف الاحتلال منزلًا بشارع عايدية .

كما تم نقل إصابة بطلق ناري من أمام مركز الشمال إلى مشفى السرايا الميداني، ونقل حالة مرضية الى مشفى السرايا الميداني، وفقًا للتقرير اليومي للدفاع المدني.

أما في محافظة غزة، فقد تمكنت الطواقم من تفقد بركس العشي نتيجة استهداف الاحتلال ولا إصابات ، إضافة إلى إطفاء حريق نتيجة استهداف الاحتلال منزلًا بشارع الصحابة، ونقل حالة مرضية إلى مشفى المعمداني لتلقي العلاج .

وفي المحافظة الوسطى، تمكنت الطواقم من انتشال شهدين نتيجة استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مخبز الحاج بالنصيرات، كما تم نقل إصابة نتيجة استهداف آخر لمجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق المغازي إلى مشفى الأقصى، بالإضافة إلى نقل 5 حالات مرضية إلى مشفى الاقصى لتلقي العلاج .

كما تم تفقُّد استهداف الاحتلال شقة سكنية مقابل مدرسة خالد بن الوليد بالنصيرات ولا إصابات .

وفي محافظة خان يونس، نقلت طواقم الدفاع المدني إصابتين نتيجة استهداف الاحتلال منزلًا بالقرب من مدينة أصداء، بالإضافة إلى نقل حالة مرضية الى مشفى ناصر لتلقي العلاج.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تفقد استهداف الاحتلال خيمة للنازحين بالقرب من المعسكر الغربي ولا إصابات .

أما في محافظة رفح، فقد نقل الدفاع المدني 7 حالات مرضية إلى مشفى البريطاني والمشفى الكويتي لتلقي العلاج .

المصدر / فلسطين أون لاين