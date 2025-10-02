"من المسافة صفر".. القسَّام تبث مشاهد عمليَّة إغارة ضدَّ الاحتلال في تلِّ الهوى

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الخميس، مشاهد عملية إغارة استهدفت تجمعًا لجيش الاحتلال في مدينة غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الجنود، ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

وأظهرت المشاهد، التي نشرتها القسام، إغارة المقاومين على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة "الراهبات الوردية" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بإطلاق النار من مسافة الصفر، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما بينت لحظة إلقاء المجاهدين عبوات فراغية داخل ناقلتي جند في الموقع، مما أدى إلى إصابة ومقتل من بداخلهما، قبل أن يتم تفجير دبابة "ميركفاه" بعبوة "العمل الفدائي"، فيما رُصد هبوط مروحيات الاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى من المكان.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.