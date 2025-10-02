الاحتلال يعتقل 25 ناشطًا تركيًا بأسطول الصمود

أعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود العالمي اعتقال قوات البحرية "الإسرائيلية" 25 ناشطًا تركيًا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها بشكل غير قانوني.

وفي بيان صادر عن الهيئة، قالت إن أسطول الصمود العالمي المدني والسلمي الذي ينقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعرض إلى "اقتحام غير قانوني" من قِبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.

وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية اقتحمت 15 سفينة في الأسطول، كما اعتقلت 25 ناشطا تركيا من عدة سفن مشاركة، مثل "سيريوس"، و"ألما"، و"سبيكتري"، و"هيوغ آي"، و"دير ياسين آي"، و"غراندي بلو".

وأكد أن ممارسات "إسرائيل" تعد "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي، وأمن الملاحة البحرية، مشددا أن الأسطول انطلق لأغراض إنسانية بشكل كامل.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين من السفن المشاركة في الأسطول.

وأمس الأربعاء، وصفت وزارة الخارجية التركية، الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود" العالمي المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بـ "العمل الإرهابي"، مؤكدةً أن الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، على "أسطول الصمود" الذي يهدف لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، هو "عمل إرهابي" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وأضافت، أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي، لا سيما وأنه يستهدف مدنيين يتحركون لغايات سلمية دون استخدام العنف، مشددةً على أن هذا الاعتداء يشكل دليلا واضحا على أن "السياسات الفاشية والعسكرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يفرض حصارا مطبقا على غزة ويحكم عليها بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تطال كل من يقاوم ظلم "إسرائيل".

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تركيا ومنذ انطلاق رحلة "أسطول الصمود"، تنخرط في تنسيق وثيق مع الدول الأخرى التي يشارك مواطنوها في الأسطول.

وأكد أن أنقرة أطلقت المساعي اللازمة من أجل الإفراج في أسرع وقت ممكن عن المواطنين الأتراك وبقية الركاب الذين احتجزتهم القوات "الإسرائيلية" خلال الاعتداء، مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى المسارات القانونية لمحاسبة منفذي هذا الاعتداء.

واختتم البيان بالدعوة إلى أن تتحرك الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية فورا من أجل رفع الحصار "الإسرائيلي" عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن "إسرائيلية".

بدورها، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنه تأكد اقتحام بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" لبعض سفن الأسطول الذي يتكون من نحو 50 سفينة، يفصل بين بعضها بضعة أميال بحرية، وربما تصل المسافة الفاصلة بين سفن المقدمة وسفن المؤخرة عشرات الأميال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات