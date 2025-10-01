في غزَّة... ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيِّين إلى 254 منذ بدء الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 254 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفيين سامي داود ويحيى برزق.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، بأن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى (254 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد اثنين من الصحفيين:

🎙 الصحفي الشهيد/ سامي داود

الذي يعمل صحفياً في مرئية روافد

🎙 الصحفي الشهيد/ يحيى محمد برزق

الذي يعمل مع عدة من وسائل الإعلام

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل البيان، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

ودعا المكتب الحكومي، في ختام بيانه، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.