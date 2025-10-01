فلسطين أون لاين

المكتب الحكومي: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد في قطاع غزَّة

01 أكتوبر 2025 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وأوضح، أنَّ الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح "بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش" ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن.

وحمَّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات.

