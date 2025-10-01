عمال ميناء إيطالي يجبرون سفينة "إسرائيلية" على المغادرة دون تحميل أو إفراغ

اضطرت سفينة تحمل علم الاحتلال إلى مغادرة ميناء ليفورنو في إيطاليا دون القيام بأي إفراغ أو تحميل بضائع بسبب تهديد العمال بالإضراب عن العمل.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العمال في ميناء ليفورنو أعلنوا، أمس الثلاثاء، أنهم سيضربون عن العمل ولن يشاركوا بأي عمليات تفريغ أو تحميل بضائع بعد أن رست سفينة "زيم فيرجينيا" التي تحمل بضائع نحو إسرائيل في الميناء.

وإثر ذلك، اضطرت السفينة إلى مغادرة الميناء دون القيام بأي عمليات تفريغ أو تحميل بضائع.

وأوضح جيانفرانكو فرانشيسي، مسؤول الاتحاد العام الإيطالي للعمل، الذي يعتبر أكبر نقابة عمالية في ليفورنو، أن السفينة زيم فيرجينيا رست صباح الثلاثاء، لكن عمال الميناء أكدوا على الفور أنهم سيدافعون عن ميناءهم ولن يقوموا بتحميل أو تفريغ أي شيء.

وقال: "نؤكد مرة أخرى أن ما يحدث في غزة ليس حرباً، بل إبادة جماعية حقيقية ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النازية الفاشية".

على مدى الأيام العشرة الماضية، منع عمال الموانئ في إيطاليا السفن التي تحمل متفجرات أو وقودًا إلى إسرائيل من الرسو في موانئ مثل جنوة ورافينا وتارانتو ومارجيرا في البندقية، بالإضافة إلى ليفورنو.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد بالإجماع الدعوة إلى إضراب عام في حال أوقف الجيش الإسرائيلي أسطول الصمود العالمي الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

و فجر الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، "دخوله إلى منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل القطاع.

كما دعت منظمات دولية، بينها "العفو"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدًا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.

المصدر / وكالات