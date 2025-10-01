القوات اليمنيَّة تستهدف سفينةً في خليج عدن.. "انتهكت قرار حظر الدخول للأراضي المُحتلَّة"

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينة (MINERVAGRACHT) لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أن عملية الاستهداف تمت في خليجِ عدنَ بصاروخٍ مجنحٍ، وقدْ أدت العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ واشتعالِ النيرانِ فيها، مؤكدًا أنها معرضة للغرقِ.

تأتي هذه العملية، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقّ قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

وأكد سريع أنَّ الشعب اليمنيَّ مستمرٌّ وسيستمرُّ في إسنادِ ونصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ضدَّ جريمةِ القرنِ.

وشدد على أنَّ القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصارِ عن قطاع غزةَ.

كما أكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستستمر في فرض حظر الملاحة البحرية على العدوِّ "الإسرائيليّ" في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وبابِ المندبِ وخليجِ عدنَ، محذِّرًا كافة الشركاتِ والسفنِ من مغبةِ انتهاكِ الحظرِ المعلنِ عنه سابقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين