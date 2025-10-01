شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 726

فلسطين أون لاين

01 أكتوبر 2025 . الساعة 08:02 بتوقيت القدس
شلال دمٍ متواصل.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 726

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 726 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 13 شهيدًا وأصيب عدد كبير من المواطنين بينهم 7 من أفراد الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو كميل في حي الدرج ومدرسة الفلاح في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وألقت طائرات "إسرائيلية" مُسيرة قنابل متفجرة على منازل المواطنين في محيط مدرسة فهمي الجرجاوي شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بسماع دوي انفجارات عنيفة في شارع النفق غربي مدينة غزة ناجمة عن تفجير مدرعات مفخخة بين منازل المواطنين.

واستهدفت مدفعية الاحتلال ، فجر الأربعاء، أبراج حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل سكنية شمال حي النصر غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرة مسيرة "كواد كابتر" النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين محيط ملعب فلسطين غرب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

