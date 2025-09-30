الصحة بغزة: نواجه تحدِّيات كارثية جرَّاء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الطواقم الطبية تواجه تحديات كارثية، جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ تعنت الاحتلال في تقويض وصول الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات يزيد من تعقيدات الوضع الصحي للمرضى والجرحى.

وشددت على أنَّ كافة الجهات المعنية مطالبة بالتحرك العاجل لضمان الوصول الآمن للاحتياجات الطبية ومنع انهيار الخدمة.

وأمس الاثنين، حذرت وزارة الصحة، من التوقف الكامل لبنوك الدم في المستشفيات نتيجة الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته .

وقالت وزارة الصحة، إنَّ الأزمة يُرافقها نقص حاد في أرصدة وحدات الدم ومكوناته الأمر الذي يعيق التدخلات الطارئة للجرحى والمنقذه للحياة.

ومرارًا، وجهت الوزارة نداءات حذرت فيها من خطورة النقص الحاد في وحدات الدم على حياة المرضى والجرحى الفلسطينيين، وسط تصاعد الهجمات "الإسرائيلية" التي ينجم عنها مئات الجرحى الذين هم بحاجة إلى وحدات دم.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بسبب الإغلاق "الإسرائيلي" شبه الكامل للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين