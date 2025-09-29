"عقب ظهور سيدة في المقاعد المخصّصة لبلاده".. الوفد الموريتاني يوضِّح حقيقة انسحابه عقب بدء كلمة نتنياهو

نفت بعثة موريتانيا، بقاءها خلال خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددة على انسحابها لحظة دخوله.

ونقلت مواقع موريتانية عن المندوب الدائم لموريتانيا في الأمم المتحدة السفير محمد لقطف، إشارته لعدم وجوده مع وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوق في تلك الجلسة.

وأوضح أن أعضاء البعثة الذين كانوا متواجدين في القاعة، قاموا بالانسحاب، مشددا على موقف بلاده مع الإبادة في قطاع غزة.

ونشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انسحاب وفد موريتانيا مع دخول نتنياهو إلى القاعة.

وأثار بقاء فتاة محجبة في المقاعد المخصصة لموريتانيا في القاعة لغطًا، حول مسألة الانسحاب، وقال نشطاء إنهم لم يتمكنوا من تحديد هويتها، خاصة وأن موريتانيا ودولة موريشيوس، تتقاسمان طاولة واحدة وفقا للترتيب الأبجدي في الأمم المتحدة.

وتسود حالة من الغضب، دولة الاحتلال، في أعقاب المقاطعة الواسعة لكلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بعد التحقق من الدول التي قاطعت الخطاب، تبين أن "جميع جيرانها الأربعة، بالإضافة إلى السعودية" كانوا ضمن المقاطعين الـ77، ما جعل نتنياهو يتحدث أمام قاعة شبه فارغة.

في المقابل، أشادت الصحيفة بكل من ممثلي البحرين والإمارات، والذين بقوا في القاعة واستمعوا إلى خطاب نتنياهو.

وفيما يلي أسماء الدولة التي غادرت القاعة فور دخول نتنياهو:

توفالو، تركمانستان، اليمن، مصر، بنما، السنغال، فلسطين، السودان، تونس، تركيا، فنزويلا، أنتيغوا وباربودا، بليز، الكونغو، عُمان، قطر، السعودية، تونغا، أوزبكستان، أنغولا، بربادوس، كولومبيا، جزر القمر، دومينيكا، جيبوتي، مقدونيا الشمالية، سان مارينو، جنوب أفريقيا، الصومال، الجزائر، بنغلاديش، بروناي دار السلام، البرازيل، تشيلي، جمهورية كوندو، لبنان، ليبيريا، إريتريا، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، موريتانيا، الأردن، نيكاراغوا، مدغشقر، النيجر، بيرو، سانت لوسيا، سلوفينيا، أفغانستان، جزر البهاما، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إيسواتيني، سوريا، أوغندا، باكستان، ليسوتو، بوليفيا، إسبانيا، كوبا، غينيا الاستوائية، إيران، قيرغيزستان، العراق، موزمبيق، ميانمار، أيرلندا، جزر المالديف، إندونيسيا، الكويت، ناميبيا، ماليزيا، غيانا، كينيا.

