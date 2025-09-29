الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزَّة ويمنع الوصول إليها

أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" قصف مستشفى الحلو بمدينة غزة بقذيفتين ما جعل الوصول إليه أو الخروج منه أمراً متعذراً.

وأوضح الثوابتة، أن الأطباء والمرضى في داخل المستشفى يعيشون حالة ذعر وخوف شديد، زادتها خطورة تعمّد الاحتلال قطع شبكة الإنترنت عن المستشفى لعزله عن العالم الخارجي ولوقف الخدمة الطبية المقدمة للمدنيين.

وشدد على أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال.

وكشف الثوابتة، أن "الاحتلال قام (منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023) حتى اللحظة بتدمير أو إخراج 38 مستشفى عن الخدمة، واستهداف 96 مركزاً للرعاية الصحية، وتدمير أو إعطاب 197 سيارة إسعاف".

وأشار الثوابتة إلى أنَّ الاحتلال نفذ أيضا 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها، كما قتل ألفا و670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

ولفت إلى أن هذه الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصائيات، بل شواهد دامغة على سياسة الاحتلال القائمة على استهداف الإنسان الفلسطيني في حياته وصحته وكرامته.

وشدد على أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، محمّلا الاحتلال والأمريكان المسؤولية الكاملة عنها.

وطالب الثوابتة المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجريمة المستمرة، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين والمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

