طفل من كلِّ ثلاثة لم يتناول طعامًا خلال 24 ساعة في غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن طفلا واحدا من كل 3 أطفال في قطاع غزة، لم يتناول أي طعام خلال 24 ساعة، جرّاء انعدام المواد الغذائية، بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضافت أونروا في بيان مقتضب، أنه "وفقا لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يوما كاملا دون طعام خلال 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن "الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم (بغزة) لا يُطاق".

وبناء على هذه الظروف القاسية، فإن الكثير من الأطفال يلجؤون مجبرين إلى العمل أو "التسول أو النهب"، وفق ذات البيان.

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، قائلة: "أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

والأربعاء، قالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن "واحدا من كل 3 أطفال أمضى يوما كاملا دون طعام في 24 الساعة الماضية، و70 بالمئة من الأطفال يعانون من مشاكل في النوم، وواحد من كل 5 أطفال منعزل أو صامت".

وأشارت إلى أن 1 بالمئة فقط من الأسر في قطاع غزة تعتبر "آمنة غذائيا"، فيما أفادت معظم الأسر التي لديها أطفال دون سن الخامسة، بوجود علامات واضحة لسوء التغذية.

ومنذ 2 آذار/ مارس تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وتمنع دخول أية مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 آب/ أغسطس، أعلنت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، حدوث مجاعة بمدينة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتقوم إسرائيل بتجويع الفلسطينيين ضمن إبادة جماعية ترتكبها بحقهم منذ عامين، ما تسبب بإزهاق أرواح 442 فلسطينيا، ضمن 65 ألفا و502 شهيدا و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، سقطوا في هجمات دامية.