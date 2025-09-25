فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان في اشتباكٍ مسلَّح مع قوات الاحتلال جنوب طوباس

الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 720.. ليلةٌ دامية وشهداء بالعشرات في مجازر مروعة بقطاع غزَّة

ويتكوف: آمل الإعلان عن انفراج بشأن غزة في الأيام المقبلة

إيران تكشف صوراً سرية لمنشآت إسرائيلية نووية ووثائق عن علماء

مجازر مروعة وقصفٌ عنيف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعية على غزَّة لليوم الـ 719

هل يردُّ نتنياهو على الاعترافات بدولة فلسطين بضمِّ الضَّفَّة الغربيَّة؟

رئيس تشيلي يفاجئ بتصريح مثير عن مصير نتنياهو

الصحة العالمية: 15 ألفًا و600 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي

القسام ينشر تحذيرًا للاحتلال عبر "خريطة ميدانية" لأحياء بمدينة غزة

الزَّميل يحيى اليعقوبي يفوز بجائزة "هيكل" للصِّحافة العربيَّة

"قسَّاميٌّ أطلق رصاصةً دقيقة فأصابته"

بالصور مقتل جندي "إسرائيلي" شمال غزَّة ومصادر عبريَّة تكشف تفاصيل مثيرة

25 سبتمبر 2025 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
...
مقتل جندي "إسرائيلي" شمال غزَّة ومصادر عبريَّة تكشف تفاصيل مثيرة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن مقتل جندي "إسرائيلي" من لواء "ناحال"، برصاص قناص فلسطيني، شمالي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن الجندي "الإسرائيلي" تشالاتشو شمعون دمالاش، قُتل في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

5956357566781048586.jpg

وفي تفاصيل مقتل دمالاش، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، إنه في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس كان جندي من الكتيبة 932 من لواء ناحال يتمركز في نقطة حراسة عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضاف "أطلق قنّاص من حركة حماس رصاصة دقيقة أصابته مباشرة وأدت إلى مقتله".

وأشار المراسل إلى أنه بعد العملية شرعت القوات المتمركزة في الموقع بعمليات تمشيط في المنطقة، مدعومة بنيران من الجو في محاولة لتعقّب القنّاص واستهدافه وحتى اللحظة لم يُعلن عن تحييد منفذ العملية.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة جندي من لواء "جفعاتي"، في اشتباك مسلح شمالي قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، أن جنديًا من لواء "جفعاتي" أصيب بجراح خطيرة في اشتباح مسلح شمالي القطاع.

وأفادت معطيات "رسمية" صادرة عن جيش الاحتلال، بأن عدد قتلى الجيش منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، قد ارتفع إلى 912 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا"، حتى صباح اليوم الخميس.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مقتل جندي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة