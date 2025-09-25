مقتل جندي "إسرائيلي" شمال غزَّة ومصادر عبريَّة تكشف تفاصيل مثيرة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن مقتل جندي "إسرائيلي" من لواء "ناحال"، برصاص قناص فلسطيني، شمالي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن الجندي "الإسرائيلي" تشالاتشو شمعون دمالاش، قُتل في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وفي تفاصيل مقتل دمالاش، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، إنه في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس كان جندي من الكتيبة 932 من لواء ناحال يتمركز في نقطة حراسة عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضاف "أطلق قنّاص من حركة حماس رصاصة دقيقة أصابته مباشرة وأدت إلى مقتله".

وأشار المراسل إلى أنه بعد العملية شرعت القوات المتمركزة في الموقع بعمليات تمشيط في المنطقة، مدعومة بنيران من الجو في محاولة لتعقّب القنّاص واستهدافه وحتى اللحظة لم يُعلن عن تحييد منفذ العملية.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة جندي من لواء "جفعاتي"، في اشتباك مسلح شمالي قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، أن جنديًا من لواء "جفعاتي" أصيب بجراح خطيرة في اشتباح مسلح شمالي القطاع.

وأفادت معطيات "رسمية" صادرة عن جيش الاحتلال، بأن عدد قتلى الجيش منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، قد ارتفع إلى 912 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا"، حتى صباح اليوم الخميس.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.

المصدر / فلسطين أون لاين