الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 720.. أبرز التطورات في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 720 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 83 شهيدًا و216 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، أشارت وزارة الصحة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 7 شهداء و50 إصابة جراء المساعدات،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,538 شهيدًا وأكثر من 18,581 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,939 شهيدًا و55,335 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,427 شهيدًا و167,376 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد طفلة وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، ارتقاء شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل عائلة الأستاذ قرب العيادة العسكرية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ويتزامن ذلك، مع قصف مدفعي من قبل آليات الاحتلال يستهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعرّض مقرها الرئيسي لأضرار جسيمة طالت الطوابق الدنيا من المبنى المكوّن من ثمانية طوابق جراء قصف إسرائيلي مخلّفًا خسائر بالغة في مقدرات وطنية وأصول مركزية للشركة

ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المسير (كواد كابتر) قنبلة على مجموعة من المواطنين في شارع النفق بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة دامية راح ضحيتها 11 شهيداً ومفقودين جراء قصفه منزلاً لعائلة أبو دحروج يؤوي نازحين شمال الزوايدة وسط القطاع.

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، إثر قصف من طائرات الاحتلال الحربية لمنزل يعود لعائلة "وادي" بالقرب من المشفى الأردني غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين المدنيين في قصف من قبل الطيران المروحي على منزل لعائلة القطراوي في "مخيم 2"، بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ ومنطقة بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة، فيما فجر الاحتلال مدرعات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النفق بمدينة غزة.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، مساء أمس الأربعاء، بعدم التمكن من العثور على المدرّسة غادة رباح خلال عمليات بحث استمرت لساعات في منطقة تل الهوى غرب المدينة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ عادت دون العثور على غادة أو الأطفال الآخرين الذين كانوا في المنزل، مشيرًا إلى أن البناية تعرضت لتدمير كامل وأصبحت عبارة عن ركام.

وكانت غادة رباح وشقيقها حسام قد أصيبا قبل ثلاثة أيام في قصف استهدف منزلهما في حي تل الهوى، حيث ظلّوا يناشدون فرق الدفاع المدني لإخراجهم لتلقي العلاج.

وبعد تأخر دخول الطواقم إلى المكان، فوجئت الفرق مساء اليوم بأن الاحتلال استهدف المنزل مرة ثانية، ما حال دون الوصول إليهم أو إنقاذهم، تاركًا خلفه آثار الدمار الكامل على المبنى.

المصدر / فلسطين أون لاين