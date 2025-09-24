إيران تكشف صوراً سرية لمنشآت إسرائيلية نووية ووثائق عن علماء

وكالات/ فلسطين أون لاين

نشرت وزارة الأمن الإيرانية، مساء الأربعاء، صوراً سرية للمنشآت النووية في "إسرائيل" إلى جانب وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأميركيين والأوروبيين.

وتحتوي هذه الوثائق، على "المشاريع السابقة والحالية للتسليح لدى النظام الحاكم في الأراضي المحتلة، ومشاريع تحديث وإعادة إنتاج الأسلحة النووية القديمة، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى معلومات كاملة عن الهيكل الإداري والعاملين في مجال الأسلحة النووية".

كما تتضمن الوثائق "قوائم بأسماء الباحثين والعلماء والمدراء التنفيذيين للمشاريع العسكرية المضادة للإنسانية، بمن فيهم العلماء الأمريكيون والأوروبيون المرتبطون بهذه المشاريع، مع عناوين المنشآت والشركات وجميع شركائهم"، حسب بيان وزير الأمن الإيراني.

وحُصل على الوثائق، بحسب وسائل إعلام إيرانية، من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر ما يعتبر أكبر انجاز أمني للبلاد أمام الإحتلال الإسرائيلي.

بدوره، كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، أنّ "المنظمات النووية وأجهزة إسرائيلية أخرى تعاونت معنا في طريق الوصول إلى الوثائق السرية ونقلها إلينا".

وجاء في بيان وزير الأمن الإيراني إسماعيل الخطيب: "هذا الوطن وشعبه ودينه وعقيدته لا يقفون فقط أمام العصابة الإجرامية الحاكمة في فلسطين المحتلة، بل أمام تيار صهيوني–أمريكي يمثل عدوا للعديد من الدول وللحق والعدالة والإنسانية".

وقال: "في خطأ حسابي للغرب، أُطلق العنان لقواه ضد إيران القوية، لكن هذه المرة، بفضل تماسك الشعب، والدفاع الشجاع والقوي للقوات المسلحة، وتضحيات المدافعين عن الوطن المليئة بالفخر، والقيادة الحكيمة والشجاعة للقيادة العليا، والحضور الفعال للحكومة الرابعة عشر، شهد العالم هزيمة وذلا للقوى الغربية واحتفل بذلك"، حسب البيان.

وأضاف: "نقل الوثائق بنجاح من القواعد التي كانت مُتوقعة مسبقا يعد جزءا من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المتكاملة والقوية، ويشمل الكنز المنقول إلى داخل البلاد ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيمة المتعلقة بالنظام الصهيوني".

كما نصح وزير الأمن الإيراني، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعالجة المشاكل المعيشية لموظفيه الذين تعاونوا معنا وما زالوا من أجل المال.

ولفت إلى أنّ "إسرائيل تسعى لإخفاء مدى اختراقنا في مؤسساتها الأمنية".

🇮🇱🇮🇷🇺🇳| WATCH: Iran’s Ministry of Intelligence publishes documents that reveal the official influence of Israel & US senators in the IAEA. pic.twitter.com/Fm4Bi9KhTg — Arya - آریا (@AryJeay) September 24, 2025

وأوضح إسماعيل خطيب أنّ "الأرشيف الذي تم إدخاله إلى إيران يحتوي على ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيّمة المتعلقة بالكيان الصهيوني".

كما أضاف أنّ هذه الوثائق تشمل مشاريع الأسلحة السابقة والحالية لكيان الاحتلال، وبرامج تطوير وإعادة معالجة الأسلحة النووية القديمة، ومشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ومعلومات كاملة عن الهيكل الإداري والأشخاص المشاركين في برامج الأسلحة النووية".

🇮🇷🇮🇱| Will share snippets from the documentary with explanation in english:



Iran’s Minister of Intelligence: We have documented Israel’s weapons information archive



• Researchers and inhumane projects have been identified



• Successful transfer of documents from… https://t.co/6M1xAymJr3 pic.twitter.com/ctSo2NOYCc — Arya - آریا (@AryJeay) September 24, 2025