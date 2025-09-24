محكمة أسترالية تُنصف صحافية فُصلت بسبب منشور عن غزة

قضت محكمة فيدرالية بأستراليا بإلزام هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) بدفع تعويض إضافي قدره 150 ألف دولار للصحافية أنطوانيت لطوف، التي أُقيلت من عملها على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالحرب في غزة.

وكانت لطوف قد لجأت إلى القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إنهاء عقدها المؤقت مع الهيئة في اليوم الثالث فقط من مدته، وذلك عقب إعادة نشرها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ينتقد استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب.

الحكم الأخير، الذي أصدره القاضي داريل رانجيا الأربعاء، يضاف إلى قرار سابق يقضي بمنحها 70 ألف دولار كتعويض أولي، لترتفع قيمة التعويضات إلى 220 ألف دولار. واعتبر القاضي أن الهيئة "رضخت لضغوط سياسية من جماعات مؤيدة لإسرائيل"، وهو ما وصفه بأنه "إخفاق جسيم في احترام التزاماتها المهنية والقانونية".

حملة استهداف

وأشارت المحكمة إلى أن إدارة ABC كانت على علم بحملة منسقة تستهدف إبعاد لطوف عن الشاشة بسبب مواقفها، معتبرة أن تصرفها يدخل في إطار حرية التعبير ولا يبرر الفصل.

وعلّقت لطوف على الحكم بقولها عبر منصات التواصل الاجتماعي: "القضية لم تكن مرتبطة بالمال بقدر ما كانت تتعلق بالمسؤولية وحق الجمهور في الحصول على إعلام نزيه من مؤسسته الوطنية".

من جهته، قال المدير الإداري للهيئة، هيو ماركس، إن المؤسسة "تراجع حيثيات القرار بجدية"، مضيفاً: "علينا أن نتعلم ونكون أفضل مستقبلاً".

ويأتي هذا التطور بينما تتواصل تداعيات الحرب في غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أواخر أغسطس/آب عن تفشي المجاعة هناك، فيما حمّلت لجنة تحقيق دولية في سبتمبر/أيلول (إسرائيل) مسؤولية ارتكاب أفعال وصفتها بأنها تدخل في إطار "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / وكالات