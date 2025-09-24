فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
إصابة جندي "إسرائيلي" باشتباك مسلَّح شمالي القطاع

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عن إصابة جندي من لواء "جفعاتي"، في اشتباك مسلح شمالي قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، أن جنديًا من لواء "جفعاتي" أصيب بجراح خطيرة في اشتباح مسلح شمالي القطاع.

وأمس الثلاثاء، أعلن الاحتلال مقتل  الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو (27 عامًا)، وهو قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرعات السابع، بعد إصابته بقذيفة "آر بي جي"، أطلقها مقاومون فلسطينيون على دبابة جنوب مدينة غزة.

وبحسب إحصاءات رسمية لجيش الاحتلال، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 911 جنديًا "إسرائيليًا"، بينهم 464 في المعارك المباشرة داخل غزة، فيما أصيب 6271 عسكرياً بجروح متفاوتة.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.

