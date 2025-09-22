فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم رئيس رابطة علماء فلسطين".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

ارتفاع أسعار النفط والذهب

الهمص: مستشفيات جنوب قطاع غزة عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من السكان والنَّازحين

حمدان: طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدّولي

بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.. كوربن: على لندن وقف التعاون الأمني والعسكري مع "إسرائيل"

مركز فلسطين: أكثر من 360 حالة اعتقال بحق الكوادر الطبية منذ بدء حرب الإبادة على غزَّة

إصابات بالرّصاص والاعتداء خلال اقتحام الاحتلال يعبد ورمانة بجنين

الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتدى على الحرس الجامعي

هجرة العقول تضرب "إسرائيل" وقطاع التكنولوجيا يواجه كارثة اقتصاد "إسبرطة العظمى"

الجرح الخامس والثلاثون:  نقص المياه الباردة والمرطبات

بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون رقصات "تلموديَّة"

22 سبتمبر 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
...

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، إحياءً لما يسمى عيد "رأس السنة" العبرية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.

وكانت منظمة "بيدينو" الاستيطانية المتطرفة دعت أنصارها إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و24 سبتمبر الجاري، بذريعة إحياء "رأس السنة" العبرية.

وخلال هذه الاقتحامات، يؤدي المستوطنون طقوسًا مرتبطة بما يسمونه "الهيكل"، من بينها النفخ في البوق داخل باحات المسجد، وسط تشديدات عسكرية إسرائيلية وحراسة مشددة لاقتحاماتهم.

وتعمل الجماعات الاستيطانية المتطرفة على حشد أعداد كبيرة من المستوطنين بهدف تحقيق رقم قياسي جديد في الاقتحامات، وفرض الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى، في خطوة خطيرة تسعى إلى تكريس وقائع تهويدية جديدة في الحرم الشريف.

ويأتي هذا التحشيد في إطار مساعٍ ممنهجة لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتزييف الرواية الحقيقية، بما يهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى ويفتح الطريق أمام مزيد من الاعتداءات على مكانته الدينية.

وتزداد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى مع قرب موسم الأعياد اليهودية الأطول الذي يمتد على مدار 3 أسابيع، ويبدأ بعيد رأس السنة العبرية، مرورا بيوم "كيبور" (الغفران) ثم ينتهي بعيد "سوكوت" (العُرش أو المظلة).

وستحلُّ السنة العبرية الجديدة في 23 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وسيبدأ يوم "الغفران" مع غروب شمس يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، وينتهي بمغيب شمس اليوم الذي يليه، أما عيد "العُرش" فسيوافق يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أول أيامه، وينتهي في 13 من الشهر ذاته، وسيُسدل الستار عن هذا الموسم بعيد "بهجة التوراة" الذي سيحتفل اليهود به في 14 من الشهر المقبل أيضا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #أعياد اليهود #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة