فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسميًا... كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

بعد تصريحات نتنياهو ... تركيا تنقل حماية "نقش سلوان" الأثري إلى الاستخبارات

المركز الفلسطيني: تزايد حالات الاختفاء في غزة وسط استمرار الحرب

تقارير إسرائيلية: عملاء الموساد زرعوا أجهزة تجسس في مخبأ نصر الله

بعد خمس سنوات على اتفاقيات إبراهام.. الاحتلال المستفيد الأكبر

إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري شمالي قطاع غزة

بريطانيا تنفذ أول طلعة دفاع جوي للناتو فوق بولندا

ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 65,283 شهيدًا و166,575 إصابة

الأونروا: 1.9 مليون نازح قسراً في قطاع غزة

مركز حقوقي: تصاعد عدوان الاحتلال على غزة يفاقم مأساة المفقودين

رسميًا... كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

21 سبتمبر 2025 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
...
رسميًا... كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اليوم الأحد، رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس “اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانغ أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا اعترفت بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان “تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.

 

يتبع..

 

#بريطانيا #أستراليا #كندا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة