حماس: تفجير المدرعات في أحياء غزة جريمة غير مسبوقة بالتاريخ البشري

قالت حركة حماس، ن استخدام جيش الاحتلال الفاشي عربات مُسيّرة مُفخخة في قطاع غزة، محمَّلة بأطنان من المتفجرات، وتسييرها إلى عمق الأحياء السكنية وتفجيرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل، يُعدّ جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان.

وأشارت حماس في بيان صحفي، إلى توثيق منظمات حقوقية وإنسانية تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد، "في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري".

وأضافت: "يشهد العالم اليوم جرائم مروّعة ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل السعي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها تحت وطأة المجازر والقصف، واستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي مقدمتها العربات المُفخخة المُسيّرة".

وأكدت أنّ على المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والمؤسسات الأممية، التحرّك الفوري لوقف هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، واتخاذ خطوات عملية لردع مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحق شعبنا وبحق الإنسانية.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إن جيش الاحتلال يفجر ما يزيد على 17 عربة مفخخة يوميا بمدينة غزة، “وتعادل الواحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر”.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة. وأشار إلى أن ذلك يعني “معدلا يزيد على 17 عربة يوميا، ويُعادل تفجير كل واحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر”.

وعدّ ذلك “أكبر حملة استخدام غاشم للقوة بهدف تدمير السكان، ضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

المصدر / فلسطين أون لاين