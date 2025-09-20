كتائب القسَّام تنشر "صورةً وداعية" لأسرى الاحتلال في غزَّة (صورة)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، "صورة وداعية" للأسرى "الإسرائيليين" لديها، إبان بدء "جيش الاحتلال" عملياته العسكرية الجديدة في غزة.

وقالت كتائب القسام إنه "بسبب تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيرال زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

ويوم الخميس، وجهت قيادة كتائب القسام، رسالة إلى قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية، في ظل تصعيد عملية احتلال مدينة غزة، محذرة من أنها "لن تترك غزة لقمة سائغة لجيشكم الرعديد".

وقالت قيادة القسام، في بيان مقتضب عبر "تليجرام"، لقيادة الاحتلال العسكرية والسياسية "إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم.

وأضاف البيان، أن "العدو يدخل في حرب استنزاف قاسية ستكلفه أعداداً إضافية من القتلى والأسرى"، مبيناً أن المجاهدين تدربوا على "وضع العبوات داخل قمرات آليات العدو"، وأنّ الجرافات الإسرائيلية ستكون "أهدافاً مميزة" لمقاتليهم وقد تؤدي إلى زيادة أعداد الأسرى لديهم.

وتابع البيان بالقول إنّ "الأسرى موزعون داخل أحياء مدينة غزة"، محذّراً من أنّ القسام "لن يكون حريصاً على حياتهم طالما أن حكومة نتنياهو قررت قتلهم".

وأضافت القسام، أن توسيع العملية الإسرائيلية "يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حيًّا ولا ميتًا"، مستدلاً بمصيرٍ الأسير الإسرائيلي المفقود "رون أراد".

وفي 8 أغسطس أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها نتنياهو (المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري. ومع تكثيف العمليات الإسرائيلية في أحياء غزة الشرقية، أُجبر فلسطينيون تحت وطأة النيران على النزوح والتكدس في الأحياء الغربية للمدينة التي شهدت في فترات لاحقة عمليات قصف واسعة ومكثفة لتهجيرهم قسريا نحو جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين