قيادي تونسي لـ"فلسطين أون لاين": (إسرائيل) باتت تهدد كل المنطقة وقمة الدوحة بلا خطوات عملية

لندن-غزة/ محمد الأيوبي

رأى وزير الخارجية التونسي الأسبق، الدكتور رفيق عبد السلام، أن القمة العربية في الدوحة مثّلت "خطوة أولى نحو التعافي العربي والإسلامي"، لكنها في الوقت ذاته "بلا آليات عملية" لتنفيذ قراراتها، ما يجعلها أقرب إلى "قمة رفع العتب" ما لم تُبن عليها خطوات لاحقة.

ويقول عبد السلام في حوار مع صحيفة "فلسطين"، إن القمة، إذا ما قيست بتوقعات الشارع العربي وحجم التحديات التي تواجه المنطقة، فهي ضعيفة، لكن إذا نظرنا إليها من زاوية حالة الانهيار والتراجع التي عاشها الموقفان العربي والإسلامي خلال السنوات الأخيرة، فإنها يمكن أن تُعد خطوة أولى نحو التعافي الجزئي.

فقد تبنت القمة - كما يوضح عبد السلام - موقفًا واضحًا وصريحًا في رفض الاعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية، وأدانت العدوان على غزة ومشروع التهجير الصهيوني، ودعت إلى رفع الحصار ومعاقبة (إسرائيل). غير أنها، برأيه، لم تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ لم تتخذ إجراءات عملية لترجمة هذه المواقف إلى سياسات ملموسة، وهو ما يجعلها، في تقديره، إما بداية صدمة وعي واستفاقة جماعية إذا بُنيت عليها خطوات لاحقة، أو مجرد قمة لرفع العتب واللوم وتسجيل الحضور لا أكثر.

وكان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي عقدت بالدوحة، الاثنين الماضي، أكد على "التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد على العدوان الإسرائيلي". كما دعا جميع الدول إلى "مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية" مع (إسرائيل) "ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".

الموقف الرسمي

وبشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر واستهداف الوفد المفاوض على أراضيها، اعتبر عبد السلام أن البيان الختامي "لم يعكس حجم الغضب العربي والإسلامي" رغم تضمنه موقفًا واضحًا من المسألة، مرجعًا ذلك إلى ضعف الموقف الرسمي العربي وتزايد الاختراق الإسرائيلي بفعل اتفاقيات التطبيع وما عرف بـ"الاتفاقيات الابراهيمية".

ويشير الوزير التونسي الأسبق إلى أن ما برز في القمة أن مواقف بعض الدول الإسلامية، مثل إيران وتركيا وباكستان وماليزيا، جاءت متقدمة مقارنة بالمواقف العربية، خصوصًا لدى دول الجوار لفلسطين. لكنه يلفت الانتباه إلى معطى جديد يتمثل في أن دول التطبيع نفسها بدأت تصطدم بجدار سميك، حيث إن بنيامين نتنياهو لا يقدم لها شيئًا، بل يهددها بمشروع (إسرائيل الكبرى) وخطر الاجتياح أصلًا، وهو ما يجعل العلاقة معها أشبه بحب من طرف واحد.

موقف رمزي

أما بشأن الدعوة في البيان الختامي إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع (إسرائيل) وفرض عقوبات عليها، فيرى عبد السلام أن النص اكتفى بدعوة عامة لم تُحدد لها آليات عملية للتفعيل، وهو ما يبقيها في خانة الموقف الرمزي لا أكثر.

ويضيف أن بعض الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع كيان الاحتلال تعترض على أي إجراءات عملية خشية إغضاب الإدارة الأميركية في عهد ترامب، ولذلك ظل البيان، كما يصفه، "يدندن" حول استراتيجية السلام الشامل والمبادرات العربية، رغم أن الجميع بات يعلم يقينًا أن هذه المبادرات لم تعد تعني شيئًا بالنسبة لـ(إسرائيل)، التي ترفع مشروع (إسرائيل الكبرى) وتصر على استباحة دول المنطقة وتغيير خرائطها وحدودها.

وعن إمكانية أن تفتح القمة الباب لتحولات حقيقية في العلاقات العربية الإسرائيلية، يرى عبد السلام أن الأرجح أن الأمور ستبقى في حدود الخطاب السياسي، لكن الجديد، برأيه، أن (إسرائيل) لم تعد تستهدف غزة وحدها بالاجتياح والإبادة أو تسعى إلى ضم الضفة الغربية فقط، بل باتت تستبيح أجواء وأراضي ومياه دول المنطقة كافة، من لبنان وسوريا واليمن وتونس وإيران، وتهدد مصر والأردن والسعودية وتركيا وغيرها. وهنا، كما يقول، لم يعد الأمر يتعلق فقط بالدفاع عن فلسطين، بل أصبح مطلوبًا من الدول العربية والإسلامية أن تحمي نفسها وتحصّن الحد الأدنى من أمنها القومي المهدد في الصميم.

ويختم عبد السلام بالتأكيد أن المشروع الصهيوني يضع نصب عينيه كل دول المنطقة، لكن أقدار الجغرافيا شاءت أن تكون فلسطين في المقدمة.

وشن جيش الاحتلال، في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري. فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين، وأحد أفراد الحماية القطرية.

المصدر / فلسطين أون لاين