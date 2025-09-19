فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق غرب الأقصى

الاحتلال يعتقل خطيب الأقصى الشبخ محمد سرندح عقب انتهاء صلاة الجمعة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

400 فنان عالمي يقاطعون "إسرائيل" ثقافيا.. "لا موسيقى للإبادة"

بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

الاحتلال يعتدي على صحفي وطبيب بالضَّرب جنوب جنين

مجازر متواصلة وقصفٌ عنيف على المنازل.. الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 714

"أُسجِّل موقفي أمام الله والتَّاريخ".. وصيةُ الشَّهيد الأردني عبد المطلب القيسي (صورة)

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ 3 عمليات عسكرية ضد أهدافٍ للاحتلال وتوجِّه رسالةَ تهديدٍ جديدة

مرداوي: ندعو لمواصلة الضَّغط لوقف العدوان على غزَّة ومحاسبة قادة الاحتلال

آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق غرب الأقصى

19 سبتمبر 2025 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
...
آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق غرب الأقصى

اقتحم آلاف المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، منطقة حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك، قبيل ما يسمى "رأس السنة العبرية"، والتي تصادف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتزامنت هذه الاقتحامات من إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وذلك في إطار التضييق على المصلين والمرابطين.

ويستعد أنصار جماعات "الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وتبدأ هذه الاقتحامات في الفترة ما بين 22 و24 سبتمبر الجاري، وتمتد ليومين كاملين.

وتعمل الجماعات الاستيطانية المتطرفة على حشد أعداد كبيرة من المستوطنين بهدف تحقيق رقم قياسي جديد في الاقتحامات، وفرض الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى، في خطوة خطيرة تسعى إلى تكريس وقائع تهويدية جديدة في المسجد المبارك.

في المقابل، تتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى الأقصى، والمشاركة في الرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت على ضرورة الحشد والنفير، والتصدي لقرارات الاحتلال التي تحاول تخفيض أعداد المصلين.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #رأس السنة العبرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة