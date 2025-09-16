لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتيل أمام لجنة برلمانية، أن بلادهما تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب موقع بوليتيكو.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن من المتوقع أن تتخذ لوكسمبورغ القرار النهائي بشأن الاعتراف في وقت لاحق من هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع عدة دول أخرى، بما فيها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التردد من حكومة لوكسمبورغ وفي ظل تزايد دعوات القادة الأوروبيين لإنهاء الحرب "الإسرائيلية" على غزة.

ووصفت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أفعال "إسرائيل" في غزة بأنها إبادة جماعية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه "إسرائيل" بشأن الحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين