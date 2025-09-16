فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يُهدِّد بتفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة

لجنة تحقيق دولية مستقلة: "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في غزَّة

الصحة بغزَّة: طواقمنا تعمل ضمن أرصدة مُستنزفة من الأدوية الأساسية والمُستهلكات الطبية

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

الاحتلال يهدم أسوار منزل ويجرف أرضًا في سلوان

قادة الاحتلال يُهاجمون خطاب نتنياهو: "نسير نحو عزلة تُهدد مستقبل (إسرائيل)"

البرش: نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين في مدينة غزَّة

3 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزّة

"الأونروا": لا يوجد مكان آمن ولا مأوى لسكان غزّة

كاتب إسرائيلي: نتنياهو يقود (إسرائيل) نحو العزلة والخطر

لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

16 سبتمبر 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
...
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتيل أمام لجنة برلمانية، أن بلادهما تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب موقع بوليتيكو.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن من المتوقع أن تتخذ لوكسمبورغ القرار النهائي بشأن الاعتراف في وقت لاحق من هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع عدة دول أخرى، بما فيها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التردد من حكومة لوكسمبورغ وفي ظل تزايد دعوات القادة الأوروبيين لإنهاء الحرب "الإسرائيلية" على غزة.

ووصفت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أفعال "إسرائيل" في غزة بأنها إبادة جماعية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه "إسرائيل" بشأن الحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لوكسمبورغ #الاعتراف في فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة